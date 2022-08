Salvini attacca Calenda: “Ignorante e razzista su studenti istituti tecnici”. La risposta: “‘Papeete’ studia prima di parlare” (Di giovedì 25 agosto 2022) E' tempo di elezioni e la campagna elettorale si infervora, facendo leva anche sulla scuola: scontro a distanza Calenda-Salvini sulla scuola a Metropolis, Il leader di Azione risponde ad un video del segretario leghista, in cui Salvini critica la proposta di Calenda di far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) E' tempo di elezioni e la campagna elettorale si infervora, facendo leva anche sulla scuola: scontro a distanzasulla scuola a Metropolis, Il leader di Azione risponde ad un video del segretario leghista, in cuicritica la proposta didi far frequentare a tutti i ragazzi il liceo, o almeno un biennio. L'articolo .

