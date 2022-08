Paredes-Juventus, ecco la formula del trasferimento: affare in chiusura (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juventus è sempre più vicina all’acquisto di Paredes; cerchiamo di capire il tipo di formula per il suo passaggio in bianconero. Un mercato che sta per giungere al termine con la Juventus pronta a chiudere gli ultimi colpi in modo da dare ad Allegri la miglior rosa possibile. Come sappiamo sono due gli obiettivi: l’attaccante che permetta a Vlahovic di rifiatare all’interno di una stagione ricca di impegni e il regista. Contro la Sampdoria si è vista l’assenza di un giocatore capace di dettare tempi e ritmi di gioco e prendersi le responsabilità quando la situazione si complica; da questo punto di vista il nome è quello di Paredes. LaPresseL’argentino è stato individuato come il tasso mancante per completare un centrocampo che ha assoluto bisogno di un metodista come Paredes; l’ex ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) Laè sempre più vicina all’acquisto di; cerchiamo di capire il tipo diper il suo passaggio in bianconero. Un mercato che sta per giungere al termine con lapronta a chiudere gli ultimi colpi in modo da dare ad Allegri la miglior rosa possibile. Come sappiamo sono due gli obiettivi: l’attaccante che permetta a Vlahovic di rifiatare all’interno di una stagione ricca di impegni e il regista. Contro la Sampdoria si è vista l’assenza di un giocatore capace di dettare tempi e ritmi di gioco e prendersi le responsabilità quando la situazione si complica; da questo punto di vista il nome è quello di. LaPresseL’argentino è stato individuato come il tasso mancante per completare un centrocampo che ha assoluto bisogno di un metodista come; l’ex ...

romeoagresti : #Juventus al lavoro per chiudere anche l’operazione #Paredes con il PSG. Previsti nuovi contatti in giornata con il… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc si avvicina #Paredes. Nelle ultime ore contatti positivi con il @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - 7aannggeellaa7 : RT @MauOrbez1887: @MaxNerozzi @willy_signori Nel mercato, succede anche che i club si evolvano, facciano scouting, soprattutto. La Juventus… - andreafumi : RT @romeoagresti: #Juventus al lavoro per chiudere anche l’operazione #Paredes con il PSG. Previsti nuovi contatti in giornata con il club… -