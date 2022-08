Overshoot day | perché bisognerebbe parlarne tutti i giorni e non un solo giorno all’anno

(Di giovedì 25 agosto 2022) Purtroppo dell’day si parla un, mentre sarebbe decisamente il caso dipiù spesso, per cercare di ritardarlo il più possibile, prendendosi per tempo. Ma di cosa di tratta? Ecco una spiegazione facile sulè importante conoscerlo. Cos’è l’day L’day è la data ufficiale in cui vengono consumate dall’umanità le risorse disponibili per il pianeta per l’anno in corso. Ce n’è uno globale per il pianeta e uno per ciascuna nazione, a seconda di quanto e come consuma le proprie risorse. Neanche a dirlo, l’day non è nemmeno lontanamente vicino al 31 dicembre, data in cui avrebbe senso aver consumato le risorse disponibili per l’anno corrente....

__husaria__ : @luies86 @BoldrinMarco @MarioAntani1 @casafa3 @BarbascuraX Per quanto riguarda l'overshoot day hai ragione ma lì en… - luies86 : @__husaria__ @BoldrinMarco @MarioAntani1 @casafa3 @BarbascuraX Io mi riferisco al sistema paese: nonostante il nucl… - GognaBlog : Il nostro Paese è l'ottavo al mondo tra quelli che consumano di più. #overshootGlobalFootprintNetwork #… - AriannaSantero : RT @Internazionale: Il 28 luglio è stato l’Earth overshoot day: l’umanità ha consumato tutte le risorse che gli ecosistemi possono rigenera… - nigno11 : @errico_erika Mica ha torto l' 'Earth Overshoot Day, rapporto tra la biocapacità del pianeta, ossia l’ammontare di… -

... molte delle quali vengono consumate con una rapidità allarmate, come ci ricorda ogni anno l'Earth. Per ricordare l'importanza di rispettare il pianeta in cui viviamo, nel 1972 l'...L' Earthsegna il giorno in cui l'umanità ha esaurito quello che la Terra è in grado di rinnovare nell'anno in corso, nel 2022, è accaduto appunto giovedì 29 luglio. Si tratta di un ... L'Earth Overshoot Day e il debito che stiamo accumulando verso il nostro pianeta