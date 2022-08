(Di giovedì 25 agosto 2022) Il Q2 2023 difotografa un momento difficile per l’azienda: glicrollano del 72% anno su anno, con il settore Gaming che fattura il 33% in meno rispetto allo scorso anno. E le previsioni per i prossimi mesi rimangono negative: ci si aspetta un ulteriore calo del 12% del fatturato....

lacittanews : Nei giorni scorsi Nvidia aveva annunciato i risultati preliminari del secondo trimestre fiscale del 2023, che si è… - smartworld_it : NVIDIA GeForce Now si aggiorna: arriva il supporto ai 1440p e 120 fps anche su browser -

DDay.it

...volte maggiore con consumi pari alla metà rispetto aA10. Per quanto concerne il cloud gaming su Android, una singola GPU Flex 170 può gestire fino a 68 flussi 720p30 , mentre Flex 140...A oltre due mesi dal debutto in Cina e le prime recensioni, la Intel Arc A380ufficialmente negli Stati Uniti . Al momento l'unica variante disponibile è la ASRock ...RX 6400 o della... Nvidia, arriva la conferma: Q2 pessimo, utili giù del 72%. I minatori hanno comprato poche schede video Ecco cos'ha scoperto Volvo in un test durato tre anni Apple conferma l'evento del 7 settembre: iPhone 14 e Apple Watch Series 8 in arrivo Meno di 50 Euro per una stampante HP (non succedeva da prima ...NVIDIA, comunque, ha fatto sapere che il prossimo mese alla GTC (19-22 settembre) arriveranno interessanti novità per quanto riguarda il comparto RTX, il che significa solo una cosa: l'annuncio delle ...