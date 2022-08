Marquez: “Honda è il marchio dei sogni ma voglio un progetto vincente” (Di giovedì 25 agosto 2022) Marc Marquez ha rilasciato un’intervista alla versione iberica di DAZN. Il pilota spagnolo non esclude un futuro su un’altra moto: “Dipende tutto dalla Honda. Quanto gli darò? I due anni di contratto che mi restano. Non lo nego. Lo dico sempre: ‘Honda è Honda, il marchio dei miei sogni’. Da loro ho ricevuto molto rispetto e sono molto grato per tutto quello che hanno fatto, ma finché gareggio e penso di essere a buoni livelli, voglio un progetto vincente”. Sul recupero dopo l’ennesimo intervento al braccio: “E’ difficile mentalmente: mi tolgono l’imbragatura, comincio a muovere il braccio, prendo in mano un bicchiere normale, mangio un pezzo di carne senza alzare il gomito. Era così. Ora mangio come una persona normale, invece. Sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Marcha rilasciato un’intervista alla versione iberica di DAZN. Il pilota spagnolo non esclude un futuro su un’altra moto: “Dipende tutto dalla. Quanto gli darò? I due anni di contratto che mi restano. Non lo nego. Lo dico sempre: ‘, ildei miei’. Da loro ho ricevuto molto rispetto e sono molto grato per tutto quello che hanno fatto, ma finché gareggio e penso di essere a buoni livelli,un”. Sul recupero dopo l’ennesimo intervento al braccio: “E’ difficile mentalmente: mi tolgono l’imbragatura, comincio a muovere il braccio, prendo in mano un bicchiere normale, mangio un pezzo di carne senza alzare il gomito. Era così. Ora mangio come una persona normale, invece. Sono ...

sportface2016 : #MotoGP | #Marquez: '#Honda è il marchio dei sogni ma voglio un progetto vincente' - lacittanews : ROMA - Ora che potrà tornare in sella a una MotoGp, Marc Marquez non si accontenterà semplicemente di correre: vuol… - Luxgraph : MotoGp, Marquez: 'Alla Honda do due anni, voglio un progetto vincente' - zazoomblog : MotoGP Marc Marquez manda un ultimatum a Honda: Ha due anni di tempo - #MotoGP #Marquez #manda #ultimatum - grandealdo : RT @gponedotcom: 'Mio nonno mi consigliò di ritirarmi, gli promisi che sarebbe stata l'ultima operazione. Saprò quando sarà il momento si s… -