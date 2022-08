LIVE Vuelta a Espana 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | dieci all’attacco con Masnada e Cataldo | gruppo a 5’50”

(Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA14.44 La prossima asperità di giornata sarà Collada de Brenes, GPM di prima categoria di 6,2 km all’8,7% di media. Si comincerà a salire tra poco meno di 50 km. 14.41 Termina la discesa per i fuggitivi. Ilsi trova a 5’55”. 14.38 Questa la nuova classifica degli scalatori: RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 – LANGELLOTTI Victor MCO 13 – 2 – ADRIÀ Roger ESP 6 – 3 – CRADDOCK Lawson USA 5 – 4 – SOLER Marc ESP 5 – 5 – BOU Joan ESP 5 – 6 new FERNÁNDEZ Rubén ESP 5 5 7 ?1 MOLARD Rudy FRA 4 – 8 ?1 ROGLI? Primož SLO 3 – 9 ?1 VAN DEN BERG Julius NED 3 – 10 ?1 DRIZNERS Jarrad AUS 3 – 11 newDario ITA 3 3 14.35 Il primo a passare in cima al Puerto ...

12.59 L'elenco dei dieci attaccanti: Ruben Fernandez (Cofidis), Mark Padun (EF Education - EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché - Wanty - Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick - ...DIRETTA2022/ Video streaming tv: salite anche un anno fa nella 6tappa Subito per la ... Risultati Champions League/ Diretta golscore: Dinamo e Copenaghen ok! Ma promette anche di farsi ...Ciclismo, Vuelta 2022: la diretta scritta della sesta tappa con arrivo in salita sul Pico Jano, segui la corsa LIVE ...