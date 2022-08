La Grecia non è più sorvegliata speciale ma la crisi è ancora viva (Di giovedì 25 agosto 2022) Il decennio di austerità voluto dalle istituzioni finanziarie europee e internazionali ha lasciato il paese senza stato sociale e in preda agli attacchi antidemocratici del governo di destra. Aspetti di cui l’Ue ormai non si occupa. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Il decennio di austerità voluto dalle istituzioni finanziarie europee e internazionali ha lasciato il paese senza stato sociale e in preda agli attacchi antidemocratici del governo di destra. Aspetti di cui l’Ue ormai non si occupa. Leggi

fattoquotidiano : Esce dalla “sorveglianza speciale”, non dall’austerità. Il Pil è calato del 35% dal 2008, il debito pubblico è sali… - repubblica : La Grecia da oggi non è più osservata speciale. Ma il Paese dopo dodici anni di austerity è ancora a pezzi [di Vale… - fleinaudi : Il disastro greco è responsabilità dei greci. Ma oggi la Grecia è in sicurezza. La ripartenza è costata vendite e… - ierogamos : @giuseppinaciott Lei credo sia vittima di un abbaglio mediatico. Il tanto osannato pdc, di cui lei parla con fervor… - nygnos : RT @wushurabbit: Non poteva esser detto che morivano i bambini in Grecia per l'Austerity altrimenti i noeuro... Non possono esser raccontat… -