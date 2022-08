Inflazione | minime e scalone Fornero | arriva l’autunno caldo delle pensioni

(Di giovedì 25 agosto 2022) Pochi giorni dopo il voto scatterà la rivalutazione straordinaria del 2% per i pensionati con assegni non superiori a 2.692 euro. I partiti promettono nuove soluzioni per la flessibilità in uscita, ma il tempo a disposizione è molto poco e le risorse sono limitate

... gli effetti della guerra in Ucraina e l'elevata. Non sorprende allora che i programmi ... Si legge che "è importantissimo alzare le pensionia mille euro al mese" perché sei milioni ......a mille euro proposte da Berlusconi; una mensilità in più e salario minimo per legge da parte di Letta; conferma del reddito di cittadinanza dai 5 Stelle. Ma in un periodo di...La Federal Reserve è determinata a combattere l'inflazione, che negli Stati Uniti ha radici completamente diverse da quelle europee ...A passi non piccoli e ben visibili nelle scorse settimane, siamo arrivati a una situazione di emergenza nazionale: il prezzo del gas che ha raggiunto livelli impensabili solo poco tempo fa e ...