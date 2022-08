Giallo sulla nave greca nel porto di Napoli muore cadetta di 19 anni | altri 2 malati

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Giorno dell'Indipendenza, il Parlamento europeo si tinge di giallo e blu. A Bruxelles, i colori della ban… - aldo_rovi : RT @novaro_giovanni: #Caprarica con la giacca giallo e blu e poi su Twitter leggi che sulla nostra tv c'è una propaganda putiniana. Ma fott… - novaro_giovanni : #Caprarica con la giacca giallo e blu e poi su Twitter leggi che sulla nostra tv c'è una propaganda putiniana. Ma f… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Giorno dell'Indipendenza, il Parlamento europeo si tinge di giallo e blu. A Bruxelles, i colori della bandiera… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Denny aveva solo 29 anni e i suoi amici non credono all'ipotesi suicidio e sostengono invece che 'la sua morte non sia la cons… -

La prima la sciupa Jonathan Ikoné,seconda è sfortunato Rolando Mandragora, che in acrobazia ... malgrado l'espulsione per doppiodi Igor e un'altra ripartenza non concretizzata da Jovi: ...... serve un salvataggio super di Cabrallinea di porta per evitare al secondo la gioia del gol. ...minuti di recupero inizialmente concessi viene espulso Igor per aver rimediato un secondoa ...La squadra di Italiano spreca diverse occasioni per andare in vantaggio e rischia tanto negli ultimi minuti di partita ...I Viola di Italiano passano il playoff pareggiando per 0-0 in Olanda: decisivo il 2-1 del Franchi all'andata. Italiano continua il suo cammino in Europa, Terracciano super al 97' ...