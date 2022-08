Ferrari | Fraboni e la sfida di Spa sul motore | pista severa sull' affidabilità

(Di giovedì 25 agosto 2022) La seconda metà di campionato che idealmente prende il via dal GP del Belgio porterà in casa, sul fronte power unit, l'atteso miglioramento della parte ibrida . Non un jolly, piuttosto, per ...

La seconda metà di campionato che idealmente prende il via dal GP del Belgio porterà in casa, sul fronte power unit, l'atteso miglioramento della parte ibrida . Non un jolly, piuttosto, per dirla con le parole di Mattia Binotto, un'opportunità. La fragilità del comparto power unit è ...Non è detto che la nuova componente elettrica risolva i problemi di affidabilità della Power Unit. In Belgio è un tema sensibile, come spiega Luigi, Head of Power Unit Operations and ...Il mondiale riparte con il GP del Belgio, pista tra le più esigenti della stagione sulla power unit e con un delicato bilanciamento aerodinamico da centrare ...L'ingegnere bolognese, che nell'organigramma dei motoristi della Ferrari è Head of Power Unit Operations and Electronics, spiega quali sono le insidie della pista che si snoda nei boschi delle Ardenne ...