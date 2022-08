Fehervar vs FC Koln – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’FCsi reca in Ungheria per affrontare ile deve ribaltare il passivo di 2-1 se vuole passare alle fasi a gironi dell’Europa Conference League. Anche se la squadra tedesca ha giocato gran parte dell’andata in 10 uomini, ilha buonetà di tornare a calcare i principali palcoscenici del calcio europeo. Il calcio di inizio divs FCè previsto giovedi 25 agosto alle 19 Anteprima della partitavs FC: a che punto sono le due squadre FCDopo il pareggio per 2-2 in casa dell’RB Leipzig nella partita precedente, ilsi aspettava di fare un lavoro relativamente leggero sulal RheinEnergieSTADION. Questa sensazione è stata ...