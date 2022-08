Energia, “caldo spinge i consumi ma tagliare le emissioni può contenere i costi” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “A causa delle ondate di calore, la domanda globale di elettricità aumenterà del 7% entro il 2050 e del 18% entro il 2100, con importanti aumenti dei costi dei nostri sistemi energetici se non si implementeranno politiche aggressive di mitigazione dei cambiamenti climatici”. E’ quanto emerge da un nuovo studio pubblicato oggi su Nature Communications da ricercatrici e ricercatori della Fondazione Cmcc-Centro Euro -Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di Rff-Cmcc European Institute on Economics and the Environment e di Lshtm – London School of Hygiene&Tropical Medicine. Lo studio, spiega una nota, evidenzia che “l’Energia necessaria per l’adattamento ai cambiamenti climatici comporterà investimenti e costi energetici più elevati di quanto si stimasse precedentemente. Ridurre ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “A causa delle ondate di calore, la domanda globale di elettricità aumenterà del 7% entro il 2050 e del 18% entro il 2100, con importanti aumenti deidei nostri sistemi energetici se non si implementeranno politiche aggressive di mitigazione dei cambiamenti climatici”. E’ quanto emerge da un nuovo studio pubblicato oggi su Nature Communications da ricercatrici e ricercatori della Fondazione Cmcc-Centro Euro -Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, dell’Università Ca’ Foscari Venezia, di Rff-Cmcc European Institute on Economics and the Environment e di Lshtm – London School of Hygiene&Tropical Medicine. Lo studio, spiega una nota, evidenzia che “l’necessaria per l’adattamento ai cambiamenti climatici comporterà investimenti eenergetici più elevati di quanto si stimasse precedentemente. Ridurre ...

