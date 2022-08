“Detenuto violentato in carcere”, denuncia della garante (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Una presunta violenza sessuale subita da un Detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per opera di un altro Detenuto è stata denunciata dal garante per la provincia di Caserta Emanuela Belcuore, che ha appreso del fatto nel corso di una visita all’istituto casertano, noto alle cronache per i pestaggi subito dai detenuti per mano dei poliziotti penitenziari nell’aprile 2020, ma anche per le croniche condizioni di difficoltà in cui lavorano gli stessi agenti e vivono i detenuti, tra mancanza d’acqua e sovraffollamento. La Belcuore si era recata al carcere per il tentato suicidio di un Detenuto, ma poi un altro recluso le ha chiesto un colloquio per raccontare di violenza sessuale subita in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Una presunta violenza sessuale subita da undeldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per opera di un altroè statata dalper la provincia di Caserta Emanuela Belcuore, che ha appreso del fatto nel corso di una visita all’istituto casertano, noto alle cronache per i pestaggi subito dai detenuti per mano dei poliziotti penitenziari nell’aprile 2020, ma anche per le croniche condizioni di difficoltà in cui lavorano gli stessi agenti e vivono i detenuti, tra mancanza d’acqua e sovraffollamento. La Belcuore si era recata alper il tentato suicidio di un, ma poi un altro recluso le ha chiesto un colloquio per raccontare di violenza sessuale subita in ...

anteprima24 : ** '#Detenuto violentato in #Carcere', #Denuncia della #Garante ** - ANSACampania : 'Detenuto violentato in carcere', denuncia della garante - ilgiornalelocal : 'Detenuto violentato in carcere', denuncia della garante -