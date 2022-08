Ciclismo su pista | Mondiali junior 2022 | argento per Dario Igor Belletta nella corsa a punti

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Arriva un’altra medaglia per la spedizione italiana in Israele. A Tel Aviv per la squadra azzurra disu, impegnata nei, il medagliere va a rimpinguarsi con un. Ad agguantarlo è, secondo: l’azzurro è stato battuto dal tedesco Bruno Kessler propriovolata finale (72a 70). Le sue parole: “Perdere l’oro all’ultima volata non fa piacere, ma non posso recriminare nulla, ho corso costantemente all’attacco. Ci sono ancora tanti appuntamenti stagionali. Per ora la stagione è positiva”. Nulla da fare per il campione d’Europa Luca Giaimi nell’inseguimento individuale: l’azzurro è quarto, ...