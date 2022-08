Calciomercato Lazio, beffa dal Fulham? Inglesi avanti per Reguilon (Di giovedì 25 agosto 2022) Concorrenza importante per la Lazio sul fronte Reguilon. Adesso per l’esterno spagnolo sarebbe in vantaggio il Fulham Concorrenza importante per la Lazio sul fronte Reguilon, con il Fulham adesso in vantaggio sull’esterno spagnolo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Inglesi sarebbero in vantaggio anche perché lo spagnolo preferirebbe restare in Premier League, ma non è ancora detta l’ultima parola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Concorrenza importante per lasul fronte. Adesso per l’esterno spagnolo sarebbe in vantaggio ilConcorrenza importante per lasul fronte, con iladesso in vantaggio sull’esterno spagnolo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, glisarebbero in vantaggio anche perché lo spagnolo preferirebbe restare in Premier League, ma non è ancora detta l’ultima parola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

