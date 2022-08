Calcio | Champions League | la composizione dei gironi

(Di giovedì 25 agosto 2022) Istanbul, 25 ago. - (Adnkronos) - Questa ladegli ottodella2022-2023. Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Glasgow Rangers; Gruppo B: Porto, Atlético Madrid, Bayern Leverkusen, Brugge; Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen; Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia; Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria; Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow; Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen; Gruppo H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa.

ISTANBUL (TURCHIA) - Poteva andare decisamente meglio alle italiane protagoniste dei sorteggi di Champions League a Istanbul, soprattutto per l'Inter (fascia 3) che pesca sia Barcellona sia Bayern Monaco, oltre al Viktoria Plzen. Per il Napoli (fascia 3) l'ostacolo maggiore è rappresentato dal Liverpool. I sorteggi dei gironi di UEFA Champions League, il torneo più competitivo e seguito del calcio internazionale, si sono tenuti giovedì sera a Istanbul, città che ospiterà la finale di questa edizione. Il Milan nel girone E pesca Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria; la Juventus nel gruppo H con Psg, Benfica e Maccabi Haifa; l'Inter finisce nel girone C dove trova Bayern e Barcellona, oltre al Viktoria Plzen.