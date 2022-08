Buon compleanno Angelo Domenghini | Claudia Schiffer…

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022) …Franco Angioni, Roberto de Simone, Maria Giovanna Elmi, Adriana Poli Bortone, Rino Fisichella, Enrico Rossi, Agostino Abbagnale, Roberta Agostini, Ornella Bertorotta, Raz Degan, Nicola Ciraci, Davide Sanguinetti, Gianluca Rocchi, Alessio Villarosa, Raffaele Bianco, Annamaria Mazzetti, Costantino Ricciardi, Domenico Giannone, Lucia Azzolina… Oggi 25 agosto compiono gli anni: Luciano Alberti, bobbista; Franco Angioni, generale, politico; Roberto de Simone, regista, compositore, musicologo; Italo Antico, scultore;Bertuolo, ex calciatore; Orazio Ciancio, scienziato; Benigno Luigi Papa, arcivescovo; Umberto Laffi, storico; Maurizio Cavazzoni, ex calciatore, allenatore; Maria Giovanna Elmi, annunciatrice e conduttrice tv, cantante. Inoltre, compiono gli anni: Beppe Costa, poeta, scrittore, editore;, ex calciatore, ...