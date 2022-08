Altro che abolizione della povertà, il reddito grillino è un flop totale (Di giovedì 25 agosto 2022) 38%: è questa la percentuale di percettori del reddito di cittadinanza al di sotto dei 29 anni. Adesso, è un numero che va sicuramente analizzato, ma non pare troppo alto rispetto a una fascia in piena età lavorativa? Questo numero racchiuderà con tutta probabilità persone impossibilitate a lavorare ma, al contempo, c'è da chiedersi quanta forza lavoro inattiva comprenda. Questo per ribadire che non siamo sulla strada giusta: una misura come il reddito di cittadinanza pensata per sostenere chi è in difficoltà ma anche per incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, non funziona. Lo dicono i numeri, lo dicono gli 80 miliardi stanziati di qui fino al 2029 che rischiano di produrre gli effetti dei 20 già spesi in questi 3 anni, ovvero nessuno. Nessun effetto, nessuna abolizione di povertà, a quanto pare, dato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) 38%: è questa la percentuale di percettori deldi cittadinanza al di sotto dei 29 anni. Adesso, è un numero che va sicuramente analizzato, ma non pare troppo alto rispetto a una fascia in piena età lavorativa? Questo numero racchiuderà con tutta probabilità persone impossibilitate a lavorare ma, al contempo, c'è da chiedersi quanta forza lavoro inattiva comprenda. Questo per ribadire che non siamo sulla strada giusta: una misura come ildi cittadinanza pensata per sostenere chi è in difficoltà ma anche per incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, non funziona. Lo dicono i numeri, lo dicono gli 80 miliardi stanziati di qui fino al 2029 che rischiano di produrre gli effetti dei 20 già spesi in questi 3 anni, ovvero nessuno. Nessun effetto, nessunadi, a quanto pare, dato ...

pietroraffa : Draghi con il discorso di oggi si conferma un gigante. Semplicemente di un altro pianeta. Conte, Salvini e Berlusco… - marcocappato : Contro la firma digitale per la democrazia ci sono quasi solo quelli che la confondono col voto elettronico. Certo,… - CarloCalenda : L’Italia che non cambia. Altro che agenda repubblicana di Draghi. Letta è fermo all’Unione. Tutti contro i “fascist… - coconino_press : RT @jan_novantuno: Ne Il gusto del cloro, che per me rappresenta il fumetto perfetto, la storia è una non-storia: il protagonista va in pis… - alisiasessa : RT @CristofaroFranc: CHE DIO VI RENDA In amore tutto l'amore che avete donato o tutta la gioia e la pace che avete seminato attorno a voi… -

Elezioni, altro che voto utile: la destra è già il Pd Il Fatto Quotidiano "'Not Film Fest' Quinta edizione del Festival del Cinema Indipendente Internazionale Evento all’insegna dei cambiamenti climatici, della sostenibilit e del green., con 100 proiezioni in programma. Ospiti della quinta edizione del Festival che segnala la città romagnola non solo per i ... Calciomercato Roma, Pinto ha scelto: contatti già avviati Pinto ha già avviato i contatti con quelle che sono le parti in questione ... Ma la Roma lo vuole per altro. E sembra decisamente orientata a chiudere questo obiettivo. Evento all’insegna dei cambiamenti climatici, della sostenibilit e del green., con 100 proiezioni in programma. Ospiti della quinta edizione del Festival che segnala la città romagnola non solo per i ...Pinto ha già avviato i contatti con quelle che sono le parti in questione ... Ma la Roma lo vuole per altro. E sembra decisamente orientata a chiudere questo obiettivo.