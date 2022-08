Ziyech verso il ritorno all’Ajax: nuovo incontro già in programma (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hakim Ziyech si avvicina a grandi passi al ritorno all’Ajax. C’è un nuovo incontro in programma con il Chelsea In attesa di un nuovo affondo dello United per Antony, l’Ajax si sta cautelando lavorando al ritorno di Hakim Ziyech in Olanda. E’ in programma a breve un incontro con il Chelsea, mentre i summit tra gli olandesi e il marocchino sarebbero stati ben quattro negli ultimi giorni. L’accordo appare ormai vicino, come riferisce Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hakimsi avvicina a grandi passi al. C’è unincon il Chelsea In attesa di unaffondo dello United per Antony, l’Ajax si sta cautelando lavorando aldi Hakimin Olanda. E’ ina breve uncon il Chelsea, mentre i summit tra gli olandesi e il marocchino sarebbero stati ben quattro negli ultimi giorni. L’accordo appare ormai vicino, come riferisce Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

