RS RALLYSLALOM E OLTRE

Il direttore tecnico diTom Fowler ha infatti di recente spiegato a DirtFish di ritenere che in ... Intanto però Evans pensa al suo prossimo impegno nel2022: "Ypres è un evento unico e ...... Elfyn Evans ed Esapekka Lappi, con Sébastien Ogier che probabilmente tornerà sulla terza GR Yaris Rally1 al successivo Acropolis Rally ; inoltre non mancherà Takamoto Katstua per il... WRC: TGR e Evans in Grecia a testare l'Acropolis Rally (VIDEO) | RS rallyslalom…e oltre DOLGELLAU driver Elfyn Evans enjoyed a strong weekend at Ypres Rally Belgium while admitting that you can never be completely happy to finish second.The TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team has scored another double podium finish at Ypres Rally Belgium as Elfyn Evans finished just five seconds away from victory in second position with Esapekka ...