Vuelta a Espana 2022, Rudy Molard: “Per me è stata una grande giornata, sono felicissimo per la maglia rossa” (Di mercoledì 24 agosto 2022) grande colpo di Rudy Molard nella quinta tappa della Vuelta a Espana 2022. Il francese della Groupama – FDJ ha terminato la frazione odierna in quarta posizione dopo una lunga fuga con altri corridori ed è diventato il nuovo leader della corsa iberica. In classifica generale il transalpino ha ora 2” di vantaggio sul britannico Fred Wright e 1’09” sul tedesco Nikias Arndt. Primoz Roglic si trova invece a 4’09”. “È successo ancora (Molard ha infatti indossato la maglia rossa anche nel 2018, ndr). Per me è stata una grande giornata – ha affermato il nativo di Gleize subito dopo l’arrivo –. Ho iniziato a pensarci già ieri visto che non ero distante da Roglic. Ho detto ai miei compagni che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022)colpo dinella quinta tappa della. Il francese della Groupama – FDJ ha terminato la frazione odierna in quarta posizione dopo una lunga fuga con altri corridori ed è diventato il nuovo leader della corsa iberica. In classifica generale il transalpino ha ora 2” di vantaggio sul britannico Fred Wright e 1’09” sul tedesco Nikias Arndt. Primoz Roglic si trova invece a 4’09”. “È successo ancora (ha infatti indossato laanche nel 2018, ndr). Per me èuna– ha affermato il nativo di Gleize subito dopo l’arrivo –. Ho iniziato a pensarci già ieri visto che non ero distante da Roglic. Ho detto ai miei compagni che ...

