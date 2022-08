Ultime Notizie Roma del 24-08-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno fragoroso applauso dell’ auditorium della Fiera di Rimini accolto oggi l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali per a te combatte costruite voi giovani siete la speranza della politica ha detto draghi aprendo il suo intervento anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l’Italia all’Europa con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il giorno della guerra alle tensioni sul Taiwan la congiuntura economica è segnato da una profonda incertezza e l’infrazione pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e imprese poi premere ha invitato tutti ad andare a votare sono convinto del primo governo di qualunque colore tra riuscire a superare le difficoltà che sembrano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno fragoroso applauso dell’ auditorium della Fiera di Rimini accolto oggi l’arrivo del presidente del consiglio Mario Draghi vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali per a te combatte costruite voi giovani siete la speranza della politica ha detto draghi aprendo il suo intervento anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l’Italia all’Europa con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il giorno della guerra alle tensioni sul Taiwan la congiuntura economica è segnato da una profonda incertezza e l’infrazione pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e imprese poi premere ha invitato tutti ad andare a votare sono convinto del primo governo di qualunque colore tra riuscire a superare le difficoltà che sembrano ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - zazoomblog : Ultime Notizie – Vaiolo scimmie in Gb testato antivirale su 500 pazienti - #Ultime #Notizie #Vaiolo #scimmie - zazoomblog : Ultime Notizie – Vaiolo scimmie in Gb testato antivirale su 500 pazienti - #Ultime #Notizie #Vaiolo #scimmie -