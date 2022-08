"Si dice che faranno fuori la Meloni e...". Telese parla, inquadrano Crosetto: come lo umilia con un gesto | Video (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luca Telese chiede a Peter Gomez, se Giorgia Meloni "che oggi è la front woman poi può essere sostituita come premier da qualcun altro, magari proprio da Guido Crosetto". A quel punto Crosetto che è in collegamento con In Onda su La7, nella puntata del 23 agosto, scuote la testa. E il direttore del sito del Fatto quotidiano risponde secco: "Lo ritengo molto improbabile. Se i sondaggi hanno un senso Giorgia Meloni prenderà il doppio dei voti dei suoi alleati. Negli Stati Uniti è stata sostanzialmente accettata per le sue posizioni molto chiare anti Putin e a favore della guerra e dell'invio delle armi. A livello internazionale", prosegue Gomez, la leader di Fratelli d'Italia, "è considerata molto più affidabile di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Vi ricordo che di Berlusconi una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lucachiede a Peter Gomez, se Giorgia"che oggi è la front woman poi può essere sostituitapremier da qualcun altro, magari proprio da Guido". A quel puntoche è in collegamento con In Onda su La7, nella puntata del 23 agosto, scuote la testa. E il direttore del sito del Fatto quotidiano risponde secco: "Lo ritengo molto improbabile. Se i sondaggi hanno un senso Giorgiaprenderà il doppio dei voti dei suoi alleati. Negli Stati Uniti è stata sostanzialmente accettata per le sue posizioni molto chiare anti Putin e a favore della guerra e dell'invio delle armi. A livello internazionale", prosegue Gomez, la leader di Fratelli d'Italia, "è considerata molto più affidabile di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Vi ricordo che di Berlusconi una ...

