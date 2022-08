Sei a dieta? Ecco gli errori da non fare nel weekend (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cos’è uno “sgarro”? Che sia una dieta ipocalorica, una dieta ad alto contenuto di proteine o un regime alimentare per costruire la massa muscolare, capita spesso che il fine settimana venga visto come un momento di pausa in cui rilassarsi e concedersi un momento di svago alimentare. In questi due giorni, infatti, sono possibili dei piccoli strappi alle regole, i cosiddetti “sgarri”. Questo termine, dall’accezione negativa, indica un errore, uno sbaglio, un venire meno a qualcosa che si sta facendo. Nel caso nutrizionale, è un rompere il regime alimentare imposto dalla dieta, in modo consapevole o meno, con un pasto non previsto nel piano, ma solitamente molto calorico e gratificante. Gli sgarri non sono da demonizzare ma vanno affrontati e inseriti nel modo giusto, soprattutto se si stanno seguendo diete ipocaloriche per la perdita di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cos’è uno “sgarro”? Che sia unaipocalorica, unaad alto contenuto di proteine o un regime alimentare per costruire la massa muscolare, capita spesso che il fine settimana venga visto come un momento di pausa in cui rilassarsi e concedersi un momento di svago alimentare. In questi due giorni, infatti, sono possibili dei piccoli strappi alle regole, i cosiddetti “sgarri”. Questo termine, dall’accezione negativa, indica un errore, uno sbaglio, un venire meno a qualcosa che si sta facendo. Nel caso nutrizionale, è un rompere il regime alimentare imposto dalla, in modo consapevole o meno, con un pasto non previsto nel piano, ma solitamente molto calorico e gratificante. Gli sgarri non sono da demonizzare ma vanno affrontati e inseriti nel modo giusto, soprattutto se si stanno seguendo diete ipocaloriche per la perdita di ...

EzioRocchiBalbi : @TLucianol ??metà? Ti sei messo a dieta? - RagazzoPsycho_ : STAI A CASA:sei depresso MANGI TANTO:sei esagerato SPORT E DIETA:sei fissato TI VESTI BENE:sei esaltato TI FAI I CA… - ikerizmk : @armandanox Sei arrivata al 12° giorno di dieta? È cruciale. - LubumbaMalik : @marioadinolfi Se sei obeso peggio per te. Mettiti a dieta e conduci uno stile di vita sano senza deviare troppo spesso verso il frigorifero - yokopokomayok : @BabyBabydoll77 Ma quala dieta sceee Sei bona così come sei Con i 4 kg in più sul fondo schiena 4 kg zizze 4 kg c… -