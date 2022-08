Perché si indaga sulla diffusione del video dello stupro di Piacenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) In caso di video di violenze sessuali la legge è particolarmente rigida, soprattutto per chi non ha oscurato il volto della vittima Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 agosto 2022) In caso didi violenze sessuali la legge è particolarmente rigida, soprattutto per chi non ha oscurato il volto della vittima

gemin_steven98 : RT @ilpost: Perché si indaga sulla diffusione del video dello stupro di Piacenza - ilpost : Perché si indaga sulla diffusione del video dello stupro di Piacenza - SergioSangio : RT @runlovers: È uno dei libri sulla corsa che più ci è piaciuto quest’anno. Si chiama De Arte Gymnastica e indaga il perché l’uomo (e l’au… - CheVannoDette : @saperloprima A me sembra che sia stato @ilmessaggeroit a pubblicare il video. Perché la procura non indaga il suo… - Criss96040647 : @barbarab1974 Scrivevo ieri su un post. Ma i codici di Norimberga perché nessun magistrato li usa per fermare quest… -

VIDEO - Sequestrato e censurato il video dello stupro. La Meloni non si scusa Facebook, Instagram e Twitter, intanto, hanno rimosso il video diffuso online perché viola le loro ... Come le immagini siano finite in rete resta ancora un mistero su cui si indaga. Gli attacchi del ... Ortrugo&Chisöla apre il Valtidone Wine Fest 2022 a Borgonovo il 1 settembre ... alle attività e ad eventi come il Valtidone Wine Fest che sono importanti perché promuovono le ... La Procura indaga sulla diffusione delle immagini Via Scalabrini, il 27enne davanti al giudice: "La ... La Sentinella del Canavese Facebook, Instagram e Twitter, intanto, hanno rimosso il video diffuso onlineviola le loro ... Come le immagini siano finite in rete resta ancora un mistero su cui si. Gli attacchi del ...... alle attività e ad eventi come il Valtidone Wine Fest che sono importantipromuovono le ... La Procurasulla diffusione delle immagini Via Scalabrini, il 27enne davanti al giudice: "La ... Piverone: morte di Stefano “Fifo” Actis Data, ora indaga la Procura