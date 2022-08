Ounas in uscita dal Napoli: la Sampdoria fa sul serio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adam Ounas uno dei giocatori in uscita dal Napoli, piace alla Sampdoria che preferirebbe il prestito. Il club blucerchiato vuole un esterno d’attacco e sta valutando anche Defrel. Secondo calciomercato.com l’algerino rappresenta la prima scelta di Giampaolo ma ci sono diversi problemi economici da superare, oltre che burocratici. Il Napoli, invece, sarebbe pronto a cedere Ounas ma a titolo definitivo, dato che il suo contratto scade nel 2023. Calciomercato: Ounas alla Sampdoria La società di Aurelio De Laurentiis valuta 4 milioni di euro il cartellino del giocatore algerino. La Sampdoria vorrebbe il prestito, ma per farlo ci sarebbe la necessità per il Napoli di trovare l’accordo per il rinnovo che al momento non c’è. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adamuno dei giocatori indal, piace allache preferirebbe il prestito. Il club blucerchiato vuole un esterno d’attacco e sta valutando anche Defrel. Secondo calciomercato.com l’algerino rappresenta la prima scelta di Giampaolo ma ci sono diversi problemi economici da superare, oltre che burocratici. Il, invece, sarebbe pronto a cederema a titolo definitivo, dato che il suo contratto scade nel 2023. Calciomercato:allaLa società di Aurelio De Laurentiis valuta 4 milioni di euro il cartellino del giocatore algerino. Lavorrebbe il prestito, ma per farlo ci sarebbe la necessità per ildi trovare l’accordo per il rinnovo che al momento non c’è. ...

