Mastella presenta la lista e dà il suo numero di telefono a tutti | “Rispondo io direttamente”

"Noi siamo un partito a chilometro zero e voglio fare una cosa che non fa nessuno, nessun leader politico risponde al telefono, io Rispondo direttamente e questo è il mio numero: 335.5930411". Sono le parole di Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Europeisti, stamane nel corso di una conferenza stampa di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

