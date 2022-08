(Di mercoledì 24 agosto 2022) Israele "non è pronto acon una" sulla sua testa "da parte di un regime islamista estremista e violento". Lo ha detto il premier Yaidaggiungendo che "questo non avverrà"...

iconanews : Lapid, non siamo pronti a vivere con minaccia nucleare Iran - rosacruz7 : RT @LaStampa: Lapid, “Non siamo pronti a vivere con la minaccia nucleare da parte dell’Iran” - themercatoway : LAPID, NON SIAMO PRONTI A VIVERE CON MINACCIA NUCLEARE IRAN - nuova_venezia : Lapid, “Non siamo pronti a vivere con la minaccia nucleare da parte dell’Iran” - mattinodipadova : Lapid, “Non siamo pronti a vivere con la minaccia nucleare da parte dell’Iran” -

Agenzia ANSA

Israele "è pronto a vivere con una minaccia nucleare" sulla sua testa "da parte di un regime islamista estremista e violento". Lo ha detto il premier Yaidaggiungendo che "questoavverrà" perché Israele "permetterà che avvenga". Il premier ha denunciato che, secondo Israele, la nuova intesa con l'Iran "soddisfa gli standard fissati dal ...Israele "è pronto a vivere con una minaccia nucleare" sulla sua testa "da parte di un regime islamista estremista e violento". Lo ha detto il premier Yaidaggiungendo che "questoavverrà" perché Israele "permetterà che avvenga". Il premier ha denunciato che, secondo Israele, la nuova intesa con l'Iran "soddisfa gli standard fissati dal ... Lapid, non siamo pronti a vivere con minaccia nucleare Iran - Ultima Ora Israele "non è pronto a vivere con una minaccia nucleare" sulla sua testa "da parte di un regime islamista estremista e violento". Lo ha detto il premier Yaid Lapid aggiungendo che "questo non avverrà ...Ripresi i legami bilaterali dopo oltre un decennio, mentre Ankara è impegnata a ristabilire buone relazioni con diversi paesi dell’area, come l'Egitto e i ...