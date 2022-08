Lady Diana aveva previsto la sua morte? L’incredibile retroscena, la verità (Di mercoledì 24 agosto 2022) La morte di Lady Diana era stata prevista dalla principessa? È questo un incredibile retroscena che è stato rivelato solo di recente: la verità sta per essere raccontato all’interno di un documentario. Il decesso della ‘principessa del popolo’ è stata una delle prime teorie del complotto più discusse su Internet. Un evento che continua a tenere banco e a dividere l’opinione di milioni di persone in tutto il mondo. I sostenitori di questa testi sono tornati a sottolineare la cosa dopo la notizia che pare che l’ex moglie di Carlo avesse presagito tutto. fonte foto: AnsaLa popolarità e l’amore delle persone di tutto il mondo vero Lady Diana non è mai svanito nel corso degli anni. Se vogliamo è cresciuto, facendola diventare un simbolo. Tra i più grandi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladiera stata prevista dalla principessa? È questo un incredibileche è stato rivelato solo di recente: lasta per essere raccontato all’interno di un documentario. Il decesso della ‘principessa del popolo’ è stata una delle prime teorie del complotto più discusse su Internet. Un evento che continua a tenere banco e a dividere l’opinione di milioni di persone in tutto il mondo. I sostenitori di questa testi sono tornati a sottolineare la cosa dopo la notizia che pare che l’ex moglie di Carlo avesse presagito tutto. fonte foto: AnsaLa popolarità e l’amore delle persone di tutto il mondo veronon è mai svanito nel corso degli anni. Se vogliamo è cresciuto, facendola diventare un simbolo. Tra i più grandi ...

