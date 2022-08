La Juve corre ai ripari (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al di là del risultato, i bianconeri hanno evidenziato difetti antichi. Nuovo summit di mercato tra Allegri e la dirigenza: sorpasso Milik in attacco, rilancio pronto per Paredes Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Al di là del risultato, i bianconeri hanno evidenziato difetti antichi. Nuovo summit di mercato tra Allegri e la dirigenza: sorpasso Milik in attacco, rilancio pronto per Paredes

Sampdoria - Juventus: 'Juve, così non sei da scudetto...' Che sia preparazione o stagione inoltrata, la squadra corre poco, non ha intensità e finisce per essere spesso sconfitta in fase di contrasto. Esauriti i quindici minuti di intervallo e riposto su un ... Juve, c'è Vlahovic per tutti, tutti per Vlahovic Proprio così e con il serbo non si corre mai il rischio che non avverta la tensione - partita. ... la Juve giocherà per Dusan e lui cercherà di rispondere alla sua maniera. Senza Di Maria con i suoi ... CASO DI BORSA: Juventus corre il rischio di essere multata (-5%) Una punizione per il mancato fair play finanziario che, oltre al club bianconero, potrebbero colpire Roma, Inter, Paris Saint Germain, Barcellona e Arsenal. Ancora aperto il contenzioso con Uefa per i ... Blog: Sampdoria-Juventus: "Juve, così non sei da scudetto..." Blog Calciomercato.com: Le prime giornate di questa nuova stagione vanno in scena con gran parte dell'attenzione di stampa e tifosi ancora rivolta al mercato. Arrivati agli ...