Inps: in 6 mesi 19,8 mln certificati malattia, +60,5% (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nei primi sei mesi del 2022 sonoarrivati nel complesso 19,8 milioni di certificati di malattia, il 76,1% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nei primi seidel 2022 sonoarrivati nel complesso 19,8 milioni didi, il 76,1% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a ...

CatelliRossella : Inps: in 6 mesi 19,8 mln certificati malattia, +60,5% - Economia - ANSA - Italian : Inps: in 6 mesi 19,8 mln certificati malattia, +60,5% - CamunoNet : Inps: in 6 mesi 19,8 mln certificati malattia, +60,5% - cavicchioli : Inps: in 6 mesi 19,8 mln certificati malattia, +60,5% - rtl1025 : ?? Nei primi sei mesi del 2022 sono arrivati nel complesso 19,8 milioni di certificati di #malattia, il 76,1% dal se… -