Inciampa in un sentiero e cade in un burrone. Ragazzo di 15 anni ricoverato in codice rosso

Il Secolo XIX

Una caduta da un'altezza di sei metri, dentro a un burrone : un ragazzo di 15 anni è inciampato mentre stava percorrendo unche conduce al laghetto della cascata nel territorio che fa parte di Rocchetta Nervina , comune nell'entroterra di Imperia . Il giovane, ricoverato in codice rosso, secondo una prima ...Ogni tanto si, ma questo è normale, ma ci si rialza sempre con la convinzione che quell'...per mano per darsi coraggio o per frugare tutti quei dubbi che si manifestano quando ilsi ... Rocchetta Nervina, 15enne precipita da un sentiero: ricoverato in codice rosso dopo un volo di oltre sei metri Una caduta da un'altezza di sei metri, dentro ad un burrone, dopo aver inciampato mentre un ragazzo di 15 anni stava percorrendo un sentiero, che conduce al laghetto della cascata ...Una caduta da un'altezza di sei metri, dentro a un burrone: un ragazzo di 15 anni è inciampato mentre stava percorrendo un sentiero ...