Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lancia una frecciatina al programma di Signorini: «Il mio investimento deve essere altro…» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adriana Volpe ha preso molto seriamente il suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip e in cuor suo ha sempre sperato di poter tornare sulla poltrona al fianco di Alfonso Signorini. La showgirl si è proposta più volte per tornare a far parte del programma del conduttore, ma le sue richieste non sono state... Leggi su donnapop (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha preso molto seriamente il suo ruolo di opinionista delVip e in cuor suo ha sempre sperato di poter tornare sulla poltrona al fianco di Alfonso. La showgirl si è proposta più volte per tornare a far parte deldel conduttore, ma le sue richieste non sono state...

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - cri_mainardi : @zazoomblog Un messaggio a Signorini fare il grande fratello co tutti quelli del g f cinque sarebbe un inverno stupendo - D4RRENS : quello che poi mi ha portato ad avere un fratello pensavo che se avessi chiesto un fratello più grande sarebbe nato… - ArmandaGelsomin : RT @Emanuele_Cecala: Ho la home di Facebook così piena di sconosciuti che mi sembra di vedere una puntata del Grande Fratello Vip. #facebo… - gattonzo : @Lellatab @pfmajorino Per cui la soldatessa americana che ha ammazzato il 15enne per strada, non va condannata perc… -