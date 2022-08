GdS – Milan | se Paquetà va al West Ham entrano altri 6 milioni

(Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 18:29:28 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: I rossoneri hanno diritto al 15% sulla rivendita del brasiliano, per cui si è fatta avanti la squadra di Scamacca con un’offerta da 40Prende quota la pistaHam per Lucas. Il club inglese ha lanciato l’assalto per il trequartista del Lione. L’offerta presentata è di 40di euro e ci sono buone possibilità che venga accettata. Inoltre il giocatore ha già dato l’ok al suo trasferimento in Premier. E ILCI SPERA — La vicenda interessa anche al, non perché la società rossonera voglia riportare in serie A il brasiliano, ma perché la società ha diritto al 15% sul prezzo che il Lione otterrà dalla rivendita del brasiliano, che ha giocato in serie A nella stagione 2019-20. ...

notizie_milan : Pioli ha abbondanza in avanti: ipotesi cambio di modulo - notizie_milan : Krunic vicino alla firma del rinnovo con il Milan - notizie_milan : Leao, il protagonista della vittoria scudetto del Milan deve alzare l’asticella per diventare una stella… - MilanWorldForum : Leao Chelsea: la situazione e le news dalla GDS QUI -) - MilanWorldForum : Leao Chelsea: la situazione e le news dalla GDS QUI -) -

Milan News 24

Con questi numeri - comparati con quelli della prima giornata della massima serie - il Bari sarebbe la quinta piazza per pubblico dopo, Lazio, Juventus e Fiorentina. Nella rivendita digitale ...Nel 2014 ha giocato con la Primavera del, squadra in cui è cresciuto calcisticamente, prima di passare al Torino nel 2015. Ora per lui una nuova esperienza, la prima in Sicilia. Il Palermo ... GdS: il Milan investe sui giovani, l’Inter li vende Chelsea have been linked with a move for Leao but they have never called Milan or presented an official bid for for the Portu ...L’agente Jorge Mendes ha detto alla dirigenza del Milan di aspettarsi un’offerta dal Chelsea per Rafael Leao prima della chiusura del mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci vorreb ...