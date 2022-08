Festival della Moda maschile | una serata a Sanremo per celebrare i 70 anni

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Life&People.it Per tutti è considerato il luogo musicale per eccellenza, complice il celeberrimoCanzone Italiana in scena ogni anno. Ma in realtàè stata in passato anche la Capitaleuomo italiana. Non a caso il prossimo 2 settembre si svolgerà all’internosala dorata del Casinò un evento che ricorda i 70del “”, summa del binomio tra la sartoria uomo e la città dei fiori. Tutto nasce nel 1952 Laconsentirà ai visitatori di spostarsi, con una macchina del tempo del passato, nel 1952, proprio alle radici del made in Italy. Proprio in quell’anno infatti il direttorerivista ...