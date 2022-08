Elezioni: Carfagna, asilo obbligatorio Letta è 'stile sovietico' (Di mercoledì 24 agosto 2022) "L'idea di Enrico Letta dell'asilo obbligatorio non solo è in perfetto stile sovietico ma anche fuori dalla realtà: lo sa Enrico Letta che l'offerta di nidi e asili in molti Comuni del Sud non arriva ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) "L'idea di Enricodell'non solo è in perfettoma anche fuori dalla realtà: lo sa Enricoche l'offerta di nidi e asili in molti Comuni del Sud non arriva ...

mara_carfagna : Capisco i timori di Boccia, protettore del feudo di Emiliano, che confonde le elezioni con una guerra e incita alla… - mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - mara_carfagna : Sono orgogliosa di essere a un tavolo con colleghi che non hanno solo fatto promesse, le hanno realizzate. Per ques… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Lorenzin (PD): 'Prioritario investire su servizi infanzia, Carfagna è contraria?' - FlavioPiantani1 : @mara_carfagna @EnricoLetta Non continuate con le bugie, avevate fatto un accordo con lui , lo rifarete appena dopo… -