(Di mercoledì 24 agosto 2022) "A differenza di altri Paesi europei, le forniture di gas russo in Italia sono sempre meno significative, e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore di quanto avrebbe avuto in passato.

PensieroNo : RT @ImolaOggi: Draghi: 'predisposti piani di risparmio del gas' - ImolaOggi : Draghi: 'predisposti piani di risparmio del gas' - themercatoway : DRAGHI, PREDISPOSTI PIANI RISPARMIO GAS A INTENSITÀ CRESCENTE - EnricoFaraboll1 : Draghi al Meeting di Rimini: 'Forniture gas russo in Italia sempre meno significative, loro interruzione avrebbe im… - Parlamenteide : Ore 13:22 - Gas: Draghi, predisposti piani risparmio a intensità crescente -

Lo ha detto Marioal Meeting di Cl. .Così Mario, presidente del Consiglio, al Meeting di Rimini. ' Il livello di riempimento degli stoccaggi ha ormai toccato l'80%, in linea con l'obiettivo di raggiungere il 90% entro ottobre. ...Il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla 43^ edizione del “Meeting per l’amicizia tra i popoli” di Rimini: l'intervento ..."A differenza di altri Paesi europei, le forniture di gas russo in Italia sono sempre meno significative, e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore di quanto avrebbe avuto in passato ...