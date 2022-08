Congedo parentale fino al dodicesimo anno del figlio. Le nostre FAQ (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal 13 agosto sono entrate in vigore le novità in merito ai congedi parentali, di maternità e di paternità, previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Ecco le FAQ cura della redazione di Orizzonte Scuola in merito al Congedo parentale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal 13 agosto sono entrate in vigore le novità in merito ai congedi parentali, di maternità e di paternità, previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Ecco le FAQ cura della redazione di Orizzonte Scuola in merito al. L'articolo .

MeetingRimini : Abbiamo stanziato 14 miliardi in più per le famiglie, aumentata la durata del congedo parentale Mario Draghi al… - orizzontescuola : Congedo parentale fino al dodicesimo anno del figlio. Le nostre FAQ - CiccioC_02 : •Riforma DELL'IRPEF e l'assegno unico per i figli (a regime 14 miliardi in più per le famiglie). •Aumento durata de… - AleCom1968 : RT @MeetingRimini: Abbiamo stanziato 14 miliardi in più per le famiglie, aumentata la durata del congedo parentale Mario Draghi al #meeting… - Fabrizia69 : RT @MeetingRimini: Abbiamo stanziato 14 miliardi in più per le famiglie, aumentata la durata del congedo parentale Mario Draghi al #meeting… -