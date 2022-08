Chiara Ferragni contro Giorgia Meloni: "l'aborto è un diritto che rischia di sparire" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiara Ferragni su Instagram ha attaccato Giorgia Meloni dopo una direttiva della regione Marche sull'aborto. Chiara Ferragni ha attaccato Giorgia Meloni e Fratelli D'Italia per la loro politica sull'aborto: l'imprenditrice digitale in una storia di Instagram ha invitato le donne a riflettere in vista delle prossime elezioni politiche, prendendo come esempio quello che sta succedendo nel settore della Sanità nella Regione Marche, guidata da una giunta di destra. Le storie di Chiara Ferragni oggi hanno suscitato diverse reazioni a livello politico, nel post che l'imprenditrice ha condiviso dal profilo di The Vision c'è la foto di una sala operatoria, nella didascalia si legge: "FdI ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022)su Instagram ha attaccatodopo una direttiva della regione Marche sull'ha attaccatoe Fratelli D'Italia per la loro politica sull': l'imprenditrice digitale in una storia di Instagram ha invitato le donne a riflettere in vista delle prossime elezioni politiche, prendendo come esempio quello che sta succedendo nel settore della Sanità nella Regione Marche, guidata da una giunta di destra. Le storie dioggi hanno suscitato diverse reazioni a livello politico, nel post che l'imprenditrice ha condiviso dal profilo di The Vision c'è la foto di una sala operatoria, nella didascalia si legge: "FdI ha ...

GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - spntony : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Chiara #Ferragni lancia sul suo profilo Instagram una campagna contro Fratelli d'Italia: 'È il momento di a… - FRANCEgk40 : RT @angerypacifist: Grazie Chiara, porta i giovani a votare. Così si fa. #Ferragni -