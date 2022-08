Amatrice 6 anni dopo il sisma, tra lacrime e speranze (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Ci sono voluti 6 anni, fatti di attese, burocrazia, scelte (non sempre giuste) politiche e avvicendamenti in cabina di regia. Ma alla fine, ora, la ricostruzione del Centro Italia ancora ferito a fondo nelle cicatrici inferte dagli eventi sismici di metà 2016 e di inizio 2017 è ufficialmente - e si spera definitivamente - partita. Lo si vede dai cantieri, tutti aperti e operativi, che si incontrano salendo verso i Monti della Laga, i territori di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, lo si percepisce negli occhi, e nelle speranze, di chi quei territori non li ha mai abbandonati. Contro tutto e contro tutti. Oggi, nel sesto anniversario di una tragedia che spezzò famiglie e vite umane - 300 il conto complessivo delle vittime, di cui 250 nella sola Provincia di Rieti, tra Amatrice (239) e ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Ci sono voluti 6, fatti di attese, burocrazia, scelte (non sempre giuste) politiche e avvicendamenti in cabina di regia. Ma alla fine, ora, la ricostruzione del Centro Italia ancora ferito a fondo nelle cicatrici inferte dagli eventi sismici di metà 2016 e di inizio 2017 è ufficialmente - e si spera definitivamente - partita. Lo si vede dai cantieri, tutti aperti e operativi, che si incontrano salendo verso i Monti della Laga, i territori di, Accumoli, Arquata del Tronto, lo si percepisce negli occhi, e nelle, di chi quei territori non li ha mai abbandonati. Contro tutto e contro tutti. Oggi, nel sestoversario di una tragedia che spezzò famiglie e vite umane - 300 il conto complessivo delle vittime, di cui 250 nella sola Provincia di Rieti, tra(239) e ...

