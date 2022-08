Addio a Gino Cogliandro | comico dei Trettrè

(Di mercoledì 24 agosto 2022) di Monica De Santis “Un suocero di troppo” era questa la commedia che il prossimo 19 e 20 novembre, attore, cabarettista, componente del gruppo?“I” avrebbe dovuto portare in scena al?Teatro Nuovo di?Salerno, nell’ambito della stagione teatrale 2022/23. Un ritorno il suo attesissimo, dopo la sua ultima partecipazione quella del 28 febbraio 2020, quando insieme con Ugo Piastrella presento “Forse a volte ritornano”, poi la pandemia, la chiusura dei teatri, poi la lenta ripresa ed ora la ripartenza, quella vera, si spera. Ma, nato a Napoli nel 1949, non ci sarà. Ci ha lasciato ieri dopo un lungo periodo di malattia che da un mese l’aveva costretto anche al ricovero presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di?Salerno. “Quanto mi e ci dispiace? Tanto, ...

EzioGreggio : Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a… - anperillo : Addio al bravissimo Gino #Cogliandro, straordinario cabarettista, la simpatia napoletana fattasi persona ?? #Trettre - SkyTG24 : Addio a Gino Cogliandro, la carriera dell’attore e comico del trio “Trettré”. FOTO - giulio_galli : RT @EzioGreggio: Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a #DriveIn . C… - Enzolott : RT @EzioGreggio: Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a #DriveIn . C… -

In occasione della reunion del Trio Fabio Fazio li aveva invitati a 'Che Tempo Che Fa' Ezio Greggio lo ha ricordato con un tweet 'Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettré di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a #DriveIn'. Il mondo della televisione piange un altro protagonista. L'attore e comico Gino Cogliandro è morto a 72 anni. Raggiunse il successo tra gli anni '80 e '90. Un amatissimo comico ci lascia all'improvviso: la Tv italiana è in lutto. La sua lunga carriera artistica si era realizzata soprattutto in televisione.