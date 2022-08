'Un'ora sola ti vorrei' questa sera alle 21.20 su Rai 2 lo show di Enrico Brignano (Di martedì 23 agosto 2022) Andrà in onda stasera, 23 agosto, la replica dello show di Enrico Brignano "Un'ora sola ti vorrei", in cui a fare da padrone è lo scorrere del tempo. La puntata sarà visibile alle 21.20 su Rai 2 ed è ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) Andrà in onda sta, 23 agosto, la replica dellodi"Un'orati", in cui a fare da padrone è lo scorrere del tempo. La puntata sarà visibile21.20 su Rai 2 ed è ...

marattin : @RichiSanto2208 Lo scivolo non è tra vecchio sistema e nuovo, ma tra un livello di reddito e un altro. Il che impli… - smartdibe : RT @catlatorre: Ho segnalato al Garante Privacy la illecita diffusione di un video su uno strupo. Apprendo ora che il garante @GPDP_IT ha a… - oriano_david : @marcopalears Da chi è stata amministrata Riccione per diversi anni? Ora si vuole far credere che in una sola estat… - martinaxyz3 : RT @catlatorre: Ho segnalato al Garante Privacy la illecita diffusione di un video su uno strupo. Apprendo ora che il garante @GPDP_IT ha a… - masecrepassi : '5^ ora, sport e educazione fisica per ragazzi non-deviati: studio delle strategie attraverso le quali la Ferrari,… -