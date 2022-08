Ultime notizie Napoli, report allenamento: la notizia su Raspadori! (Di martedì 23 agosto 2022) Il Napoli è partito forte in questo avvio di stagione. Gli azzurri hanno surclassato il Verona allo Stadio Bentegodi e ha schiantato il Monza allo Stadio Maradona per 4-0. I ragazzi di Luciano Spalletti sono ora al lavoro a Castel Volturno per preparare la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina. Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report allenamento della seduta odierna svolta all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri continuano a preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina. Napoli report allenamento Di seguito il comunicato: Dopo il successo sul Monza, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Ilè partito forte in questo avvio di stagione. Gli azzurri hanno surclassato il Verona allo Stadio Bentegodi e ha schiantato il Monza allo Stadio Maradona per 4-0. I ragazzi di Luciano Spalletti sono ora al lavoro a Castel Volturno per preparare la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina. Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto ildella seduta odierna svolta all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri continuano a preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina.Di seguito il comunicato: Dopo il successo sul Monza, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match ...

