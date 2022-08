TS – Juve, stavolta rischi grosso. Blocco mercato in gennaio? (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-23 21:46:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: L’indiscrezione è rimbalzata in queste ore dalla Svizzera dopo che, secondo il Times, la Juve figura nella watchlist, la lista di controllo delle violazioni del Fair Play Finanzario Uefa fino alla stagione 2020/2021 insieme con Inter, Roma, Barcellona, Psg e altre cinque società rispetto alle venti complessivamente sotto osservazione. Le sanzioni a questi club verranno comminate in settembre. Inter e Roma hanno intavolato un negoziato con Nyon e si preparano alla transazione (settlement agreement) che comporterà una pesante multa o la riduzione di uno-due giocatori nella rosa iscritta all’Europa League. Guarda la gallery Juve da sogno: il possibile undici bianconero con la squadra al completo La Juve non si è seduta al tavolo con gli uomini ... Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-23 21:46:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: L’indiscrezione è rimbalzata in queste ore dalla Svizzera dopo che, secondo il Times, lafigura nella watchlist, la lista di controllo delle violazioni del Fair Play Finanzario Uefa fino alla stagione 2020/2021 insieme con Inter, Roma, Barcellona, Psg e altre cinque società rispetto alle venti complessivamente sotto osservazione. Le sanzioni a questi club verranno comminate in settembre. Inter e Roma hanno intavolato un negoziato con Nyon e si preparano alla transazione (settlement agreement) che comporterà una pesante multa o la riduzione di uno-due giocatori nella rosa iscritta all’Europa League. Guarda la galleryda sogno: il possibile undici bianconero con la squadra al completo Lanon si è seduta al tavolo con gli uomini ...

