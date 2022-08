Traffico Roma del 23-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo pocosulla capitale non vengono segnalati particolari problemi Al momento permangono i disagi sulla via Flaminia per la presenza di un incidente all’altezza del cimitero di Prima Porta che rallenta la circolazione In entrambe le direzioni tornato scorrevole il grande raccordo anulare Dopo la rimozione dell’incidente avvenuto in carreggiata esterna tra Laurentina Anagni via Salaria possibili rallentamenti per lavori presenti tra Settebagni e Castel Giubileo in direzione del centro ancora chiusa in via Innocenzo XI a causa di una voragine ed è sempre chiusa via della Lungara casa di un muro pericolante tra da salita del Buon Pastore Eu Lungotevere Gianicolense E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ...