Presidente Tolosa: “Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre” (Di martedì 23 agosto 2022) Il Presidente del Tolosa, Damien Comolli, ha parlato in merito al closing per il passaggio del Milan al fondo di Red Bird Capital Parterns, stesso fondo che detiene l’85% del club francese. Ecco le sue parole lasciate ad actuToulouse: “Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre. Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile. Tutto ciò che può aiutarci a progredire sarà positivo. Ma devo ammettere che questo non è un argomento che abbiamo ancora discusso”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ildel, Damien Comolli, ha parlato in merito alper il passaggio delal fondo di Red Bird Capital Parterns, stesso fondo che detiene l’85% del club francese. Ecco le sue parole lasciate ad actuToulouse: “Ildelper il 6. Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile. Tutto ciò che può aiutarci a progredire sarà positivo. Ma devo ammettere che questo non è un argomento che abbiamo ancora discusso”. SportFace.

sportface2016 : Presidente #Tolosa: “Il closing del #Milan è previsto per il 6 settembre” - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il presidente del #Tolosa Damien Comolli: «#RedBird non specula. #Milan? Ecco la data del closing» - evivanco7 : RT @NonEvoluto: ?? Damien #Comolli, Presidente del #Tolosa: 'Il Closing del #Milan è previsto per il 6 settembre, dopodiché avremo una visio… - evivanco7 : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport dal #Milan non arrivano conferme sul 6 settembre data per il closing come indicat… - milansolomilan1 : RT @FratelliRosson: Daniel Comolli presidente del Tolosa: 'La chiusura del closing del Milan è prevista per il 6 settembre. Avremo una visi… -