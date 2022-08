Pomezia, via l’Ecomostro: le proposte dei cittadini. E tu come vorresti Piazza Ungheria? (Di martedì 23 agosto 2022) Difficile immaginare Piazza Ungheria, a Torvaianica, senza l‘Ecomostro, senza quella costruzione mai terminata e fatiscente che è lì da 15 anni. Dopo diverse battaglie, finalmente il Comune ha acquistato la struttura, con l’obiettivo di demolirla e restituire alla Piazza quella bellezza che merita. Ora, però, la ‘palla’ è in mano ai cittadini. Loro, infatti, avranno modo di inviare le proprie idee e di aiutare l’Amministrazione per capire cosa creare al posto dell’Ecomostro, come rendere la Piazza più fruibile a tutti. Le proposte dei cittadini per la futura Piazza Ungheria Sono oltre 200, come ha spiegato il Sindaco Zuccalà, le proposte arrivate per la futura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Difficile immaginare, a Torvaianica, senza l‘Ecomostro, senza quella costruzione mai terminata e fatiscente che è lì da 15 anni. Dopo diverse battaglie, finalmente il Comune ha acquistato la struttura, con l’obiettivo di demolirla e restituire allaquella bellezza che merita. Ora, però, la ‘palla’ è in mano ai. Loro, infatti, avranno modo di inviare le proprie idee e di aiutare l’Amministrazione per capire cosa creare al posto delrendere lapiù fruibile a tutti. Ledeiper la futuraSono oltre 200,ha spiegato il Sindaco Zuccalà, learrivate per la futura ...

