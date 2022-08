Mertens: «Dire addio al Napoli è stata dura» (Di martedì 23 agosto 2022) Dires Mertens, attaccante del Galatasaray, ha parlato a SuperTele su DAZN del suo addio al Napoli Dires Mertens, attaccante del Galatasaray, ha parlato a SuperTele su DAZN del suo addio al Napoli. Le sue dichiarazioni: «Certo, poteva finire diversamente perché credo che la società potesse parlarne prima del mio rinnovo. Spero che si possa imparare da questo così che il club possa diventare ancora più grande. Ovviamente lasciare Napoli è stata dura. Sono stati nove anni meravigliosi e abbiamo conosciuto persone straordinarie, per questo posso solo ringraziare tutti. Torneremo spesso, perché è diventata un po’ casa nostra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022), attaccante del Galatasaray, ha parlato a SuperTele su DAZN del suoal, attaccante del Galatasaray, ha parlato a SuperTele su DAZN del suoal. Le sue dichiarazioni: «Certo, poteva finire diversamente perché credo che la società potesse parlarne prima del mio rinnovo. Spero che si possa imparare da questo così che il club possa diventare ancora più grande. Ovviamente lasciare. Sono stati nove anni meravigliosi e abbiamo conosciuto persone straordinarie, per questo posso solo ringraziare tutti. Torneremo spesso, perché è diventata un po’ casa nostra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

