Lulù Selassié, dopo Grande Fratello Vip 6 scriverà un libro

Lulù Selassié del Grande Fratello Vip 6 ha annunciato che pubblicherà un libro: solo pochi giorni fa la principessa etiope ha annunciato che presto uscirà il suo primo inedito musicale. Evidentemente Lulù, dopo il reality, ha scoperto di essere pronta ad affrontare sia il mondo della musica che quello della narrativa. La settimana scorsa abbiamo lasciato Lulù Selassié in sala di registrazione intenta ad incidere il primo disco che segnerà a settembre il suo esordio nel mondo della musica.

