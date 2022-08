Kate Middleton | alla fine è successo davvero | ecco l’annuncio più atteso

(Di martedì 23 agosto 2022)e William hanno deciso di trasferirsi da Kensington Palace a Adelaide Cottage: cosa ha spinto i Cambridge a questo cambiamento?e il principe William sono senz’altro tra i personaggi della Famiglia Reale che riscuotono maggiori consensi tra i sudditi britannici. Non è certo un caso se in molti gradirebbero che a salire sul trono dopo la regina Elisabetta fosse proprio William, che però è secondo in linea di successione dopo il suo papà, il principe Carlo. Inoltre, anche l’affetto perin Inghilterra èsmisurato, dovuto soprattutto ai modi eleganti e cortesi dellache ricordano a molti quelli dell’indimenticabile Lady Diana. Come sanno bene i fan della Famiglia Reale, da diverso tempoe William hanno ...

paoloangeloRF : Kate Middleton su un volo di linea con i figli: il video virale su Tik Tok - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Kate Middleton filmata su un volo economy con i figli: il video virale su Tik Tok - Corriere : Kate Middleton filmata su un volo economy con i figli: il video virale su Tik Tok - Giornaleditalia : William 'tradisce Kate Middleton perchè lei non vuole fare sesso praticando pedding': rumor bomba - ParliamoDiNews : `L`ha mollato`, Kate Middleton scarica William per un altro: le FOTO insieme a lui la intrappolano #mollato #kate… -

Non a caso è conosciuta come l'altra, l'alter ego della royal girl perfetta per eccellenza. Ecco perché queste foto in versione casual rappresentano una vera novità. Ma anche u n inno ...e il Principe William hanno deciso di trasferirsi a pochi chilometri da Londra, in un cottage reale nei pressi del Windsor Great Park, per far vivere ai loro figli una vita lontana ...Quelli che sembravano soltanto pettegolezzi di inizio estate, si sono poi rivelati realtà: con un comunicato ufficiale William e Kate Middleton hanno annunciato che la famiglia lascerà Londra e Kensin ...Kate Middleton e figlisono atterrati in Scozia a bordo di un volo commerciale: erano diretti a Balmoral, residenza estiva della regina ...